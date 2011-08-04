Google+与苹果iCloud吸引程序开发者

(本文由路透中文网编译)

路透多伦多8月3日电---根据周三公布的一份研究，移动应用开发者为苹果(AAPL.O)iOS与谷歌(GOOG.O)安卓平台编写应用程序的兴趣达到空前高度。

根据市场调研公司IDC与Appcelerator的调查结果，受益于新的服务，苹果与谷歌可能还会吸引更多开发者。

目前已经有数百万人注册了谷歌刚推出不久的社交网络Google+，很多开发者计划将Google+整合入他们的应用程序。

苹果正在推动其iCloud服务的发展势头。用户可通过iCloud把音乐、视频等文件存储在远程服务器中，并与iPad与iPhone等苹果产品进行同步。iCloud还未推出时，对开发者的吸引力已经不亚于Amazon.com(AMZN.O)现有的基于云计算的服务。

Appcelerator市场业务负责人Scott Schwarzhoff说道：“如果不是苹果或者谷歌，那你的任务就更加困难了。现在必须要思考你的社交与云策略是什麽。”

表示对iOS和Android平台很感兴趣的受访人数与上季度无甚改变：愿为iPhone开发程序的受访者比例为91%，iPad为88%。安卓手机的微增至87%，安卓平板电脑恢复至74%。（完）