〔中国能源〕康菲中国称蓬莱19-3油田漏油量超出此前预计,总量难估计

路透北京8月3日电---康菲石油中国有限公司周三表示,在蓬莱19-3油田C平台附近海底发现还有剩馀来自6月17日井涌事故所溢出的油基泥浆,目前尚无法估计海底剩馀油基泥浆总量,但估计这会导致原油及油基泥浆总溢出量超出早先预计的1,500桶.

新华社周三援引康菲公司称,这一发现已通报有关部门,专业潜水人员将继续清理这些残留的油基泥浆直至所有滞留海底的油基泥浆清理完毕.

上月中国海洋石油有限公司(0883.HK)表示,目前估计,其与康菲石油(COP.N)合作的蓬莱19-3油田两次漏油事件中溢出的石油和油基鉆井液总量约1,500桶(240立方米).[ID:nCH0068727]

蓬莱19-3油田是一个产品分成合同下的合作油田,康菲中国任该油田的作业者,负责油田的日常作业管理,中海油拥有合作下51%的参与权益.

因溢油处置工作进展缓慢且不彻底,中国国家海洋局此前已责令康菲公司立即停止蓬莱油田两处漏油平台的生产作业活动,并要求该公司在溢油源未切断、溢油风险未消除前不得恢复作业.(完)