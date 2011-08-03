〔美国数据〕7月29日当周抵押贷款申请上扬,因利息下降--MBA

MBA表示,7月29日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI增长7.1%至565.3.

MBA经季节调整再融资指数USMGR=ECI增加7.8%至2,780.5.购房贷款申请指数上涨5.1%至185.8.

"股市下跌以及就业市场疲软的因素,继续遏制借款者."MBA调研和经济部门副总裁Michael Fratantoni称.

他说尽管购房活动上周增长,但与历史相比仍在低位.