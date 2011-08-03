〔伦敦美债〕公债价格持平,料很快重拾升势

路透伦敦8月3日电---周三美国公债暂歇本周以来的升势,有关亚洲账户买进意大利和西班牙债务的传闻令市场受到抑制,不过在经济前景低迷的情况下,公债市场预计将很快重拾升势.

近几个交易日美国公债价格飙升,因近期达成的美国上调债务上限和减赤的协议,料将继续拖累美国经济.此前低迷的国内生产总值(GDP)数据已经描画了一副惨淡的经济成长图景.

指标10年期公债收益率US10YT=RR持平于2.6148%,上周末则为稍低于3%.亚洲交易时段收益率触及2.5724%的九个月低点.

"公债市场今天上午开盘时买需良好,但稍後有传言称亚洲账户买年西班牙和意大利债券,然後卖出,"一位交易员说.

还有两位提到了该传言,但这三位分析师都表示未见到有类似资金流动的迹象.

近期意大利和西班牙公债市场的卖压引发了美国和德国公债的上涨.

分析师认为,美国公债还有上涨的空间,市场预计今日稍晚将公布的ADP就业数据将证实美国经济的低迷.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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