版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 20:29 BJT

〔美国数据〕7月ADP民间就业人数增加11.4万人,超过预估的增加10万人

路透纽约8月3日电---据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,7月ADP民间就业人数增加11.4万人,高于分析师预期的增加10万人.

6月修正後为增加14.5万人,初值为增加15.7万人.(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 王洋;审校 田建华

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐