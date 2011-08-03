〔欧洲金融〕西班牙和意大利债市的紧张让人忧虑--EU执委会主席巴罗索

路透布鲁塞尔8月3日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示,西班牙和意大利债券收益率的走升令人感到深深的担忧,表明市场担心欧元区处理主权债务危机的能力.

巴罗索在一份声明中称:"市场的形势,显然脱离了这两个成员国的经济和预算基本面,也没有反映出两国为强化这些基本面而采取的措施."

"实际上,债市的紧张反映了投资者对欧元区应对当前不断演变的危机能力的担忧,"他说.

他还敦促欧元区政府迅速实施7月21日领导人峰会上达成的协议,以给予希腊更大的援助,并给予欧洲金融稳定机构(EFSF)更大的操作弹性.(完)