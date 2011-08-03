〔国际油市〕亚洲石脑油即期互换价差触及9个月高位

路透新加坡8月3日电---周三亚洲石脑油价格徘徊于两周低位附近,即期跨月价差逆价差走阔,达至九周来最高水准,因乙烯和塑料需求回升.

交易商称,亚洲石化厂商可能试图填补台塑延长关闭炼厂带来的乙烯真空.台塑关闭年产能70万吨的1号裂解装置超过两个月.

一交易员称,"发现台塑从市场买入乙烯供给下游部门."

交易商称,塑料的需求逐步复苏.

在5月12日大火关闭後,台塑本欲本周或下周重启1号裂解装置.

不过台湾台塑(1301.TW)集团再传一年来第七次重大火灾事故,麦寮六轻厂炼油全面停工,在政府要求下已暂停油品出口,不仅冲击集团四家上市公司获利展望,亦影响亚洲油品市场.[ID:nCT0471489]

日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌6.00美元,至每吨984.00美元,为7月18日以来最低.

9月下半月和10月下半月互换价差走阔至每吨1.50美元,为5月27日以来最强水准.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌2.40美元至每吨升水116.48美元,为上周三以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 983.50/984.50 990.00 -6.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 107.56/107.66 110.21 -2.60

8月石脑油互换NAF-1M-S 981.75/983.75 989.25 -6.50

9月石脑油互换NAF-2M-S 981.50/983.50 989.00 -6.50

97号现货汽油GL97-SIN 127.35/127.45 129.40 -2.00

95号现货汽油GL95-SIN 124.95/125.05 127.30 -2.30

92号现货汽油GL92-SIN 122.35/122.45 123.85 -1.45

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.44/15.54 16.24 -0.75(完)