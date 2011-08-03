〔国际油市〕亚洲燃料油近月合约走弱,远月合约受支撑

路透新加坡8月3日电---亚洲燃料油周三走弱,尤其是前三个跨月价差合约,这三个合约前两个交易日曾大幅上涨.燃料油裂解价差的贴水区间走阔,尽管原油价格下跌.

强烈的买兴向远月延伸,至11月/12月.

一位在新加坡的西方交易员说:"又是获利了结.8月/9月在过去三四个交易日已上涨了近2美元,对于那些还没有落袋为安的参与者,这样的利润率实在太诱人了."

"买盘动能昨夜将它带过4美元,目前卖压已将其打压至近3美元,这些都发生在24小时之内,而基本面仍旧未变."

西方套利船货流入量连续第三个月低于平均水平,为300-310万吨,持稳于7月,9月预定的已有210-220万吨,西方-东方套利窗口理论上关闭.

9月裂解价差下跌0.41美元至每桶较迪拜原油贴水6.34美元.10月裂解价差下跌0.34美元至贴水7.08美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 678.50 678.75 678.63 683.63 -5.00 -0.73

现货380CST燃料油 FO380-SIN 671.00 671.60 671.30 676.25 -4.95 -0.73

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 674.00 676.00 675.00 680.00 -5.00 -0.74

380CST船用燃料油升水 3.00 4.40 3.70 3.75 -0.05

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.00 3.20 3.10 3.30 -0.20 -6.06

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.50 4.00 3.75 4.20 -0.45 -10.71 (完)