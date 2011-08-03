〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至两日高位,市场现不多的恐慌性买盘

路透新加坡8月3日电---亚洲柴油裂解价差周三反弹至两日高位,在台塑石化周一宣布遭遇不可抗力之後,出现了不多的恐慌性买盘.

台塑石化日产54万桶的炼厂仍旧关闭.

交易员表示,预计8月将有来自日韩的充足供给,以填补台塑石化关闭炼厂所引起的供应缺口.

美国的需求不是特别强劲,根据汤森路透的调查,其柴油库存平均预计上升150万桶.截至7月22日当周,该国包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加339万桶至1,518万桶.

日本方面,Cosmo Oil5007.T周二表示,计划最早于秋季部分重启千叶(Chiba)炼厂的生产,而其原油馏分装置的重启预计将在年底.

9月柴油裂解价差回升0.06美元至每桶19.22美元.

8月航煤裂解价差下跌0.07美元至每桶20.88美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 129.75 129.95 129.85 130.25 -0.40 -0.31

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.20 128.40 128.30 128.50 -0.20 -0.16

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.15 129.35 129.25 129.50 -0.25 -0.19

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.35 130.55 130.45 130.65 -0.20 -0.15

8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 128.68 128.85 -0.17 -0.13

9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.08 129.32 -0.24 -0.19 (完)