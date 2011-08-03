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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 23:08 BJT

〔美国热股〕哈尔滨泰富电气大跌,受卖空交易者Citron发布的报告拖累

路透纽约8月3日电---中国电机制造商哈尔滨泰富电气(Harbin Electric)HRBN.O股价周三快速下滑,此前卖空交易者Citron Research的跟进报告引发对该公司财务报表和拟定的管理层收购的更多疑问.

周三上午,泰富电气大跌15.16%报14.38美元.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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