〔欧洲汇市〕英镑兑美元因英国PMI数据意外强劲走强,但风险犹存

* 英镑贸易加权指数触及七周高位

* 数据意外显示英国服务业增幅为四个月最高

* 英镑兑欧元回落,但仍接近稍早触及的两个月高位

* 英镑兑瑞郎跳升,之前瑞士央行下调利率区间

路透伦敦8月3日电---英镑兑美元周三攀升,英镑贸易加权指数触及七周高位,因之前公布的数据意外显示,在英国经济中占主导地位的服务业增幅为四个月最快.

但分析师称,英镑涨势可能消退,因对英国经济复苏脆弱的担忧犹存,尤其是本周稍早公布的数据显示,制造业活动萎缩.

7月Markit/CIPS服务业PMI升至55.4,而6月为53.9,预估值为53.2.[]CN1872995]数据提升经济成长可能加速的希望,因服务业占英国经济的约70%.

英镑兑美元GBP=D4尾盘上扬0.6%,报1.6380美元,在日高附近交投,且逼近本周稍早触及的两个月高位1.6477美元.涨势扶助英镑贸易加权指数=GBP升至6月中以来最高79.7.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.2%,报0.8727英镑,但距离今日稍早触及的两个月低位0.86955英镑不远.

交易商称,英国进口商在1.15欧元之上的欧元买盘限制英镑涨幅,令其从高位回落.

欧洲交易时段早盘,瑞士央行宣布调降利率目标区间以压制瑞郎近期的大幅攀升态势.[ID:nCT0386688]消息导致数种货币,尤其是欧元兑瑞郎走强.

英镑兑瑞郎GBPCHF=R也大幅上扬,一度攀升2.3%,报1.2731瑞郎,远高于周四触及的约1.2395瑞郎的纪录低位.尾盘上扬0.7%,报1.2539瑞郎.

欧元全面走强,但仍易受对欧元区债务危机扩散至诸如西班牙和意大利等欧元区较大经济体的担忧拖累.

预期英镑不会进一步大涨.令人失望的英国数据巩固了英国利率将在较长时间内将保持在纪录低位的观点.部分市场人士认为,英国央行可能需要进一步实施量化宽松政策以提振疲弱的经济成长.(完)

--编译 母红; 审校 利棣儿

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