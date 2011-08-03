〔英国债市〕英债收益率再创新低,因忧虑全球经济成长

* 指标10年期英债收益率差创下2.707%的历史低点

* 投资者规避欧元区外围国家公债,买入英债

* 疲弱的美国数据增加对全球经济复苏的疑虑

路透伦敦8月3日电---英国指标10年期公债收益率(殖利率)周三连续第三个交易日创纪录低位,因投资人愈发担心全球经济转弱可能使欧洲债务危机恶化.

意大利公债收益率升至14年高位,同时欧洲股市收在11个月收盘低点,因对欧元区债务危机的感觉主导了夏季交投清淡的市况.

英国不是欧元区成员国及该国政府致力推动财政撙节计划使英债成为避险资产,扶助英债在近几个月跑赢德债.挪威及瑞典公债价格均跳涨.

10年期英债收益率GB10YT=RR低见2.707%的纪录低位,且自4月下跌逾一个百分点,日内收跌2个基点,至2.74%.

9月英债期货FLGU1收高26个跳动点,报126.29,跑赢比德债25个跳动点,逆转之前两日跑输的势头.

9月英债期货触及合约高位126.72,因市场消化了1400 GMT公布的疲弱的美国工厂订单及服务业PMI数据.[US-ECI-CMN]

超长期英债价格领涨,策略师表示,超长期英债在之前几个月表现不及中期英债後,为渴求收益的投资者提供最佳的价值.

30年期英债收益率GB30YT=RR日内跌6个基点,报1.31%,且短暂触及去年10月来最低位的1.268%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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