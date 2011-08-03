〔欧元债市〕德债期货升至一年高位,意大利和西班牙公债继续受打压

* 意大利和西班牙公债继续受打压

* 德债期货升至一年高位,因债务和经济成长忧虑

* 西班牙公债标售将提供融资测试,市场反应关键

路透伦敦8月3日电---欧元区不断升级的债务危机周三有进入危险新阶段的风险,因在欧元区最大的公债市场意大利卖压没有减轻,交投震荡.

不安的投资人没有显露出出脱近期拖累意大利公债收益率升穿6%的避险交易的意愿,并推升德债期货至一年高位,意大利公债收益率大涨令投资人严重质疑该国的融资成本.

市场人气主要受两个忧虑因素主导,一是担心欧元区近期达成的应对债务危机的尝试缺乏足够的火力来保护意大利,二是全球经济成长放缓可能令欧元区进一步承压.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB从本周稍早触及的14年高位回落,跌4个基点,报6.10%.西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率跌3个基点,报6.27%.

WestLB利率策略师Michael Leister表示,所有人都在关注西班牙和意大利10年期公债收益率的7%水准.尽管离该水准还有一段距离,但升穿6.50%水准将是一个催化剂.

德债期货FGBLc1守住本周约1.5个大点的升幅,收盘持稳,报131.81.

欧洲央行周四将举行货币政策会议,但鉴于欧洲央行之前强硬的立场--上月升息--市场预计该行的声明不会缓解二线国家的紧张气氛.

会议前,西班牙将发债,测试市场对该国公债的需求.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>