〔全球金市〕金价再创纪录新高,因投资者寻求避险

* 金价连续第二日创纪录新高,美国股市下跌

* 市场关注美国和欧洲债务负担

* 泰国和俄罗斯6月买入黄金

路透纽约8月3日电---金价周三连续第二日创纪录新高,因股市大跌、汇市波动、经济放缓以及对美国进一步放宽货币政策的担忧促使投资者寻求避险.

美国ISM-7月非制造业指数意外下滑至2010年2月以来最低,拖累标准普尔500指数触及年内低位,金价攀升.

分析师称,数据疲软将增大美联储在一段时间内维持利率在超低水平和资产负债表膨胀以提振疲弱经济的可能性.

这种观点以及对欧元区债务危机扩散和美国AAA评等可能遭下调的担忧令投资者买入黄金.各国央行也买入黄金,很多人认为这种趋势将持续.

"很难找到一种在任何一段时间内令投资者放心的资产.投资者预期政府将通过刺激通胀来解决问题,黄金成为最终的避风港和货币,"标准普尔金属行业股票分析师Leo Larkin称.

1635GMT,现货金XAU=升0.6%,报每盎司1,669.06美元,盘中高见1,672.65美元.纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ1上涨27.30美元,报每盎司1,671.80美元.

现货银XAG=升至三个月高位,上扬2.9%,报每盎司41.98美元.

金融市场将关注下周的美联储政策会议,寻找新货币刺激政策的迹象.一些市场观察人士认为,美联储主席贝南克可能利用本月晚些时候美联储在怀俄明州举行年会的机会暗示将通过第三轮公债购买,或量化宽松举措刺激经济.

7月初至今,金价上涨13%.一些分析师担忧,快速上涨可能令黄金面临大幅回调的风险,但是大多数分析师表示回调料短暂,因避险需求足以支撑金价.

瑞银分析师Edel Tully指出,金价不回调吸引了大量买盘.该行将三个月金价预估由1,600美元上调至1,850美元.

BlackRock World Resources Fund联席基金经理Tom Holl认为,目前基本面支持金价上涨,因对主权债务负担的忧虑、储备货币估值和持续的通胀提振投资需求.

上市交易产品的黄金持有量连续第八日攀升,至年内最高水平.有逾50万盎司的黄金流入全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD),年内首次出现黄金正净流入.[SPDR/CN]

国际货币基金组织(IMF)数据显示,泰国6月买入18.66吨黄金,黄金储备达到127.524吨.本周早些时候,韩国表示6-7月买入黄金,为逾10年来首次.

IMF的月度报告显示,泰国、俄罗斯和哈萨克等国央行在6月买入黄金,延续外汇储备多元化的趋势.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCZ1 1671.80 27.30 1.7% 17.6%

COMEX白银期货 SIU1 42.015 1.923 4.8% 35.8%

COMEX铂金期货 PLV1 1785.40 -8.10 -0.5% 0.4%

COMEX钯金期货 PAU1 797.35 -29.55 -3.6% -0.7%

现货金 XAU= 1669.06 9.81 0.6% 17.6%

现货银 XAG= 41.98 1.18 2.9% 36.0%

现货铂金 XPT= 1780.24 -10.56 -0.6% 0.7%

现货钯金 XPD= 793.72 -28.86 -3.5% -0.7%

伦敦金定盘 XAUFIX= 1669.25 1.75 0.1% 18.4%

伦敦银定盘 XAGFIX= 41.04 131.00 3.3% 34.0%

伦敦铂金定盘 XPTFIX= 1782.00 14.00 0.8% 2.9%

伦敦钯金定盘 XPDFIX= 808.00 16.00 1.9% 2.1%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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