〔美国债市〕投资级别公司债发债活跃,可口可乐及摩根大通发行新债

IFR纽约8月3日电---投资级别公司债市场往往在经济了无生气时表现良好,可口可乐(KO.N)在公司债市场表现一贯不错.

在全球经济疲软之际,可口可乐把握良机推出投资级别债券筹资.可口可乐周三推出五年期和10年期公司债各10亿美元.定价分别较公债收益率上浮57个基点区域及72个基点区域,之前传闻定价分别为上浮60个基点区域及75个基点区域.

筹得的资金将用来偿还商业票据.法国巴黎银行,花旗及高盛为联席簿记行.可口可乐不是经常发债,加之其他的因素,投资者对此趋之若鹜.

投资者另一安全的押注是摩根大通(JPM.N)的10年期公司债.该债券评级为Aa3/A+/AA,由摩根大通自行承销,收益将用作一般企业用途.本年迄今,摩根大通已是第九次在市场发行债券.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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