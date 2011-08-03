〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受获利回吐打压

路透芝加哥8月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因昨日收于涨停後出现获利回吐.

今日涨跌停幅度扩大为45美分.

一农业气象学家称,美国玉米种植带气温开始下降,并出现降雨,但是作物已经受酷热天气影响.

路透调查受访的12位分析师平均预期美国玉米每英亩产量为155.2蒲式耳.Commodity Weather Group周二预估玉米亩产150蒲式耳,MDA EarthSat预期亩产151蒲式耳.

商品经纪商INTL FC Stone周二称,预计2011年美国玉米亩产153.2蒲式耳,产量130.02亿蒲式耳.美国农业部7月的预估为亩产158.7蒲式耳,产量134.70亿蒲式耳.美国农业部下一次产量预估的时间为8月11日(周四).

商品研究和经济商Linn Group预计,2011年美国玉米产量为127.75亿蒲式耳,平均亩产152.1蒲式耳.

9月玉米期货合约CU1跌5-1/4美分,报每蒲式耳7.06美元.12月玉米期货CZ1跌2-3/4美分,报7.13美元.

今日CBOT玉米成交量预估为313,006口.(完)

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