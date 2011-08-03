〔纽约期市〕糖和咖啡期货下跌,因忧虑全球经济

路透纽约/伦敦8月3日电---糖期货周三收在一个月低位,扭转稍早升势,因投资者对全球经济感到不安,且主要股市跌至今年低位.

可可期货收在七周低位,咖啡期货也下跌,因风险厌恶情绪打压商品市场.对美国经济的担忧拖累路透-Jeffries CRB指数.CRB录得三周最大单日跌幅.

美国7月服务业指数跌至去年2月以来最低,与此同时,另一报告显示7月民间就业人数增速也放缓.

"宏观经济不佳,所以商品总体下跌,"一美国交易员说.

原糖期货扭转稍早升势,且跌至200天移动均线下方.

"没有需求,价格过高,"在伦敦的糖顾问公司Sugar K的Pierre Sebag说.

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBV1跌0.47美分,或1.7%,报每磅27.69美分,伦敦10月白糖期货LSUV1收低27.70美元,或3.7%,报每吨724.60美元.两份合约均触及7月6日来最低收位.

在糖价于高位交投之际,一些交易员质疑这样的价格水准是否能维持下去.

ICE-9月可可期货CCU1收低17美元,报每吨2,916美元,此为6月16日来最低结算价.ICE数据显示,在8月2日未平仓合约超过178,000口,为三年半以来最高.

伦敦9月可可期货LCCU1收低18英镑,报每吨1,836英镑,此为6月17日来最低收位.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU1跌1.3美分,报每磅2.4190美元,伦敦9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1收跌26美元,报每吨2,094美元.(完)