〔纽约期市〕糖和咖啡期货下跌,因忧虑全球经济

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦8月3日电---糖期货周三收在一个月低位,扭转稍早升势,因投资者对全球经济感到不安,且主要股市跌至今年低位.
可可期货收在七周低位,咖啡期货也下跌,因风险厌恶情绪打压商品市场.对美国经济的担忧拖累路透-Jeffries CRB指数.CRB录得三周最大单日跌幅.
美国7月服务业指数跌至去年2月以来最低,与此同时,另一报告显示7月民间就业人数增速也放缓.
"宏观经济不佳,所以商品总体下跌,"一美国交易员说.
原糖期货扭转稍早升势,且跌至200天移动均线下方.
"没有需求,价格过高,"在伦敦的糖顾问公司Sugar K的Pierre Sebag说.
洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBV1跌0.47美分,或1.7%,报每磅27.69美分,伦敦10月白糖期货LSUV1收低27.70美元,或3.7%,报每吨724.60美元.两份合约均触及7月6日来最低收位.
在糖价于高位交投之际,一些交易员质疑这样的价格水准是否能维持下去.
ICE-9月可可期货CCU1收低17美元,报每吨2,916美元,此为6月16日来最低结算价.ICE数据显示,在8月2日未平仓合约超过178,000口,为三年半以来最高.
伦敦9月可可期货LCCU1收低18英镑,报每吨1,836英镑,此为6月17日来最低收位.
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU1跌1.3美分,报每磅2.4190美元,伦敦9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1收跌26美元,报每吨2,094美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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