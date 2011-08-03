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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 03:01 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少1,032.1亿美元--iMoneyNet

路透纽约8月3日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至8月2日的最近一周美国货币市场基金资产减少1,032.1亿美元,至2.527万亿(兆)美元,录得2010年3月中以来最大单周降幅.

报告指,最新一周,应税货币市场基金资产减少1,019.8亿美元,至2.228万亿美元.免税货币市场基金资产减少12.3亿美元,至2,999.5亿美元.

报告指出,应税货币市场资金收益率由0.01%升至0.02%.(完)

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--编译 李富强;审校 利棣儿

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