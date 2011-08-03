〔美国股市〕意大利和西班牙企业ADR持稳,因投资者进行逢低吸纳

路透纽约8月3日电---西班牙和意大利企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三持稳,因投资者逢低吸纳在最近欧洲主权债务危机中遭受打压的股票.

随着欧洲债市压力加剧,欧盟(EU)执委会主席巴罗索称,意大利和西班牙公债收益率升至14年高点令人深感担忧,但这没有反映这两国的真实情况.

纽约梅隆银行的意大利企业ADR指数在过去两周下跌近11%後上扬0.9%.Telecom Italia (TI.N)周三涨2.99%报12.02美元.

堪萨斯城Scout Investments首席投资长William Greiner称,对欧元区的长期稳定性深感担忧,一直在削减对西班牙银行业的敞口.

受国际投资者青睐的股票--西班牙国际银行STD.N上扬1.68%,报9.65美元,过去两周累计跌16%.

欧元区最大的电信企业Telefonica (TEF.N)劲扬2.33%,报21.91美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR小跌0.04%,至134.89点.标准普尔500指数.SPX涨0.50%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR涨0.23%,报122.88点.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS下挫0.25%,至135.21点.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下滑1.17%,至381.56点.(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI