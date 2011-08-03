〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货受获利了结拖累下跌,此前连涨两天

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,交易商称,因连涨两天后出现获利了结,原油价格下跌亦打压市场.
成交清淡,大豆期货成交量接近88,000口,较之前30日均值低逾三分之一.
Linn Group预期2011年美国大豆产量为31.48亿蒲式耳,平均亩产43.0蒲式耳.
商品经纪商INTL FC Stone周二晚些时候称,预计2011年美国大豆产量为31.45亿蒲式耳,平均亩产42.4蒲式耳.
路透调查10位受访分析师平均预期2011年美国大豆亩产42.9蒲式耳,低于目前美国农业部43.4蒲式耳的预估值.
豆粕期货追随大豆下跌;豆油期货亦走低,受原油下跌拖累.
CBOT-8月大豆SQ1收低9美分,报每蒲式耳13.64美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收跌4.2美元,报每短吨353.0美元.8月豆油合约BOQ1跌0.81美分,报56.28美分.
预估CBOT大豆成交量为95,644口,豆油成交71,291口,豆粕成交58,813口.
以下为CBOT农产品期货1900GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 706.00 -5.25 -0.7% 12.2%
CBOT大豆Sc1 1364.00 -9.00 -0.7% -2.1%
CBOT豆粕SMc1 353.00 -4.20 -1.2% -4.7%
CBOT豆油BOc1 56.28 -0.81 -1.4% -2.5%
CBOT小麦Wc1 710.50 -7.50 -1.0% -10.5%
CBOT稻米RRc1 1634.50 -2.50 -0.2% 16.8%
EU小麦BL2X1 199.50 4.00 2.1% -21.0%
NYMEX原油期货CLc1 91.71 -2.08 -2.2% 0.4%
道琼工业指数.DJI 11,848 -18 -0.2% 2.3%
现货金XAU= 1663.00 3.84 0.2% 17.2%
欧元/美元EUR= 1.4314 0.013 0.9% 7.2%
美元指数.DXY 74.0350 -0.4780 -0.6% -6.3%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1260 7 0.6% -28.9%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
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