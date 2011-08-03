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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 05:23 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货受获利了结拖累下跌,此前连涨两天

路透芝加哥8月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,交易商称,因连涨两天后出现获利了结,原油价格下跌亦打压市场.

成交清淡,大豆期货成交量接近88,000口,较之前30日均值低逾三分之一.

Linn Group预期2011年美国大豆产量为31.48亿蒲式耳,平均亩产43.0蒲式耳.

商品经纪商INTL FC Stone周二晚些时候称,预计2011年美国大豆产量为31.45亿蒲式耳,平均亩产42.4蒲式耳.

路透调查10位受访分析师平均预期2011年美国大豆亩产42.9蒲式耳,低于目前美国农业部43.4蒲式耳的预估值.

豆粕期货追随大豆下跌;豆油期货亦走低,受原油下跌拖累.

CBOT-8月大豆SQ1收低9美分,报每蒲式耳13.64美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收跌4.2美元,报每短吨353.0美元.8月豆油合约BOQ1跌0.81美分,报56.28美分.

预估CBOT大豆成交量为95,644口,豆油成交71,291口,豆粕成交58,813口.

以下为CBOT农产品期货1900GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 706.00 -5.25 -0.7% 12.2%

CBOT大豆Sc1 1364.00 -9.00 -0.7% -2.1%

CBOT豆粕SMc1 353.00 -4.20 -1.2% -4.7%

CBOT豆油BOc1 56.28 -0.81 -1.4% -2.5%

CBOT小麦Wc1 710.50 -7.50 -1.0% -10.5%

CBOT稻米RRc1 1634.50 -2.50 -0.2% 16.8%

EU小麦BL2X1 199.50 4.00 2.1% -21.0%

NYMEX原油期货CLc1 91.71 -2.08 -2.2% 0.4%

道琼工业指数.DJI 11,848 -18 -0.2% 2.3%

现货金XAU= 1663.00 3.84 0.2% 17.2%

欧元/美元EUR= 1.4314 0.013 0.9% 7.2%

美元指数.DXY 74.0350 -0.4780 -0.6% -6.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1260 7 0.6% -28.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

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