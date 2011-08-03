〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货受获利了结拖累下跌,此前连涨两天

路透芝加哥8月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,交易商称,因连涨两天后出现获利了结,原油价格下跌亦打压市场.

Linn Group预期2011年美国大豆产量为31.48亿蒲式耳,平均亩产43.0蒲式耳.

商品经纪商INTL FC Stone周二晚些时候称,预计2011年美国大豆产量为31.45亿蒲式耳,平均亩产42.4蒲式耳.

CBOT玉米Cc1 706.00 -5.25 -0.7% 12.2%

CBOT大豆Sc1 1364.00 -9.00 -0.7% -2.1%

CBOT豆粕SMc1 353.00 -4.20 -1.2% -4.7%

CBOT豆油BOc1 56.28 -0.81 -1.4% -2.5%

CBOT小麦Wc1 710.50 -7.50 -1.0% -10.5%

CBOT稻米RRc1 1634.50 -2.50 -0.2% 16.8%

NYMEX原油期货CLc1 91.71 -2.08 -2.2% 0.4%

道琼工业指数.DJI 11,848 -18 -0.2% 2.3%

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)