〔加拿大股市〕逆转稍早跌势收高,受黄金股和RIM涨势带动

路透多伦多8月3日电---加拿大股市周三收高,从今日稍早跌至的八个月低点大幅反弹,因Research In MotionRIM.TO和金矿股上涨,而且近期遭受打压的金融类股小幅反弹.

在四只权值最重的上涨个股中,加拿大皇家银行(RY.TO)涨2%,报51.30加元,多伦多道明银行(TD.TO) 升1.9%,至76.79加元,Bank of Nova Scotia(BNS.TO)上扬1.4%,报53.28加元, Barrick Gold Corp (ABX.TO)涨1.4%,至47.31加元.

加拿大股市在过去七个交易日中下跌五天,周三追随美股反弹.美股今日终结了七个交易日来的跌势.

Brant Securities股票经纪商Sal Masionis称,"显然股市是超卖了,有机会微幅上涨,"他指出金融类股近期大幅下跌.

他称,"我认为大盘在小幅反弹,黄金价格仍在上涨,但能涨多高,谁知道呢?"

金矿股上涨1%,因之前黄金价格再创纪录新高.

黑莓手机生产商Research In Motion RIM.TO是个亮点,是大盘指数中涨幅第五大股票,劲扬5%,报24.42加元,此前其触屏式黑莓Torch智能手机推出两个新版本.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高63.71 点,或0.5%,报12,816.03点.10大类股中七类上涨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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