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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 05:12 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉受获利回吐打压大幅收低,但守住支撑位

路透纽约8月3日电---棉花期货周三大幅收低,但成功守住20日移动平均线,今日大跌受一些投资者了结获利拖累,因分析师称上涨来得太快.

"我觉得本周早些时候的上涨没有基本面支撑."Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson表示.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1大幅收低,跌2.69美分或2.52%,至每磅1.0416美元.

该合约成交清淡,成交量为7,460口.ICE数据显示,初步总成交量为10,144口,远低于周二16,834口的成交量,较30日均值低30.6%.

ICE数据显示,截至8月2日,未平仓合约增至144,447口.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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