〔纽约期市〕ICE期棉受获利回吐打压大幅收低,但守住支撑位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月3日电---棉花期货周三大幅收低,但成功守住20日移动平均线,今日大跌受一些投资者了结获利拖累,因分析师称上涨来得太快.
"我觉得本周早些时候的上涨没有基本面支撑."Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson表示.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1大幅收低,跌2.69美分或2.52%,至每磅1.0416美元.
该合约成交清淡,成交量为7,460口.ICE数据显示,初步总成交量为10,144口,远低于周二16,834口的成交量,较30日均值低30.6%.
ICE数据显示,截至8月2日,未平仓合约增至144,447口.(完)
--编译 李富强;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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