〔加拿大汇市〕加元/美元触及三周低位,因经济成长忧虑

路透多伦多8月3日电---加元兑美元周三跌至三周低点,因投资人担心全球经济成长,遂在周五美国公布关键的就业报告前寻求避险.

美国今日又公布了一轮疲弱的经济数据,带动金价连续第二日创新高,因投资人因股市震荡且对欧元区债务危机不断扩大感到不安,寻求避险.

加元今日跟随全球股市走势,盘初大跌,尾盘收复部分失地.

加元兑美元CAD=D4收报0.9626加元或1.0389美元,略高于日低0.9648加元,这是7月13日来最低,周二加元收报0.9602加元或1.0414美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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