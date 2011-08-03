〔国际油市〕NYMEX原油和汽油期货下跌,因库存增加

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* EIA称上周美国原油和成品油库存增加
* EIA称,美国汽油需求跌至5月来最低
路透纽约8月3日电---美国原油期货和RBOB汽油期货周三下跌,因库存上升,及持续疲弱的经济数据直指经济增长放缓令投资者担心需求.
美国能源资料协会(EIA)称,上周美国原油库存增加,尽管进口下跌,而成品油库存因炼厂提高开工率而上升.
EIA表示,美国一周原油库存增加95万桶,至3.5498亿桶,预估为增加90万桶.一周汽油库存增加170万桶,至2.1518亿桶,预估为增加10万桶.一周馏分油库存增加40.9万桶,至1.5225亿桶,预估为增加150万桶.[nCN1871643]
近月9月RBOB汽油期货RBU1跌10美分,或约3.5%,至6月中以来的最低结算价.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1下跌1.86美元,或1.98%,结算价报每桶91.93美元,此为近月原油合约在6月27日收报90.61美元以来的最低结算价.日内波动区间介于91.22-93.75美元,前者为6月28日触及90.44美元以来最低.
EIA称,截至上周美国四周汽油平均需求降至5月20日当周以来最低,同比下降3.6%.
据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,7月ADP民间就业人数增加11.4万人,高于分析师预期的增加10万人.6月修正後为增加14.5万人,初值为增加15.7万人.[ID:nCN1873821]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 91.93 -1.86 -2.0% 91.22 93.75 332,293 328,175
10月原油 92.33 -1.87 -2.0% 91.63 94.13 74,685 85,140
9月RBOB汽油 2.9313 -0.1060 -3.5% 2.9220 3.0200 49,862 53,676
10月RBOB汽油 2.8051 -0.0980 -3.4% 2.7961 2.8854 30,953 21,108
9月取暖油 3.0189 -0.0727 -2.4% 3.0125 3.0893 44,250 47,752
10月取暖油 3.0318 -0.0733 -2.4% 3.0259 3.1014 16,117 17,967
ICE合约
9月布兰特 113.23 -3.23 -2.8% 112.84 116.29 235,849 210,261
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 613,684 616,720 596,047 1,528,978 7,162
汽油 105,061 103,204 110,245 249,820 -6,808
取暖油 83,186 85,938 109,026 310,436 -4,326(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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