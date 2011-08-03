〔纽约汇市〕瑞郎走软,但料持续时间不长(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 瑞郎兑美元和欧元走软

* 全球成长忧虑势将持续支撑瑞郎

* 美元兑日圆回落,日本央行会议受关注

路透纽约8月3日电---瑞郎周三从纪录高位回落,之前瑞士央行下调利率区间令市场震惊,但鉴于对全球成长的担忧日增,瑞郎走软之势应短暂.

瑞士央行称瑞郎汇价被"大幅高估",入市干预的可能性犹存.

这令市场对日本货币当局的关注升温,日本央行再度警告称对日圆不断升值感到不安.

避险的瑞郎兑美元和欧元在近几个交易日不断刷新纪录,之前公布的疲弱制造业数据引发对全球经济放缓的担忧.对美国和欧洲财政体质的担忧增加了瑞郎的吸引力.

"如果市场的避险基调不变,我怀疑瑞士央行的行动将只会对瑞郎产生短暂的负面'心理'影响,"德银驻纽约的G10汇市策略部全球主管Alan Ruskin表示.

"由于美国未能发挥其作为避险工具的传统作用,逃离较高风险资产的资金就被导入极少数的几种选择,"他说,"在法定货币的世界里,唯一的避险操作受益货币就只有瑞郎."

就在瑞士央行采取行动前,欧元兑瑞郎EURCHF=EBS在电子交易平台EBS触及1.07946瑞郎的纪录低位.後大幅反弹,上扬1.6%,报1.1007瑞郎.

美元兑瑞郎CHF=EBS也从纪录低位0.7610瑞郎反弹,尾盘上扬0.7%.

分析师称,瑞士央行将对干预汇市打压瑞郎持谨慎态度.该行在2009年3月和2010年6月之间曾动用约210亿美元的资金打压瑞郎升势.

"瑞士央行不愿在1.5瑞郎入市干预後再度入市干预,上次干预被认为不成功,"Lloyds Banking Group的汇市策略师Adrian Schmidt表示.

**经济担忧**

对下半年经济活动加速的希望再度受创,周三公布的数据显示,美国7月服务业成长意外放缓,且民间就业人数增幅也放缓.

"美国经济成长迟滞.目前就业前景明显恶化,"华盛顿Tempus Consulting的高级副总裁Greg Salvaggio表示,"因此,我们预计短期内市场避险情绪非常强烈."

美国劳工部将在周五公布关键的非农就业报告.经济学家预计7月非农就业岗位增加8.5万个,失业率持稳在9.2%.

欧元兑美元EUR=走强,上扬0.9%,至1.4322美元.分析师谨慎认为,欧元区外围公债市场,尤其是西班牙和意大利公债持续面临压力,可能限制欧元升幅.

意大利和西班牙公债收益率均攀升至这两个国家无法承受的从资本市场融资的水平.

美元兑日圆JPY=EBS触及日低76.78日圆,日内持稳在77.02日圆.美元/日圆周一触及逾四个月低位76.29日圆,仅略低于3月触及的低位76.25日圆.

市场关注点转向日本央行,该行可能在本周稍後举行的会议上放宽货币政策.其中可能采取的一个举措是扩大日本央行的资产购买计划规模,目前规模为10万亿日元.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4325 1.4192 +0.94 +7.09 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.04 77.06 -0.03 -5.06 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 110.34 109.38 +0.88 +1.57 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.7693 0.7631 +0.81 -17.59 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6431 1.6289 +0.87 +5.33 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9616 0.9610 +0.06 -3.52 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0764 1.0774 -0.09 +5.50 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1025 1.0838 +1.73 -11.72 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8717 0.8710 +0.08 +1.69 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8641 0.8647 -0.07 +10.91 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.3599 5.4202 -1.11 -7.93 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6786 7.6900 -0.15 -1.42 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3375 6.4008 -0.99 -5.55 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0790 9.1007 -0.24 +1.09 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 李军

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