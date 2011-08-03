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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 06:43 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月3日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 99.87 -1.89 -1.86 6359878

搜狐 (SOHU.O) 79.52 -1.03 -1.28 2791631

网易 (NTES.O) 47.27 -0.28 -0.59 1449270

百度 (BIDU.O) 152.43 -0.49 -0.32 11440292

亚信科技 ASIA.O 14.20 +0.30 +2.16 1177224

侨兴环球电话 XING.O 1.17 -0.04 -3.31 677102

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.16 -0.03 -0.25 3889881

联电 (UMC.N) 2.25 +0.01 +0.45 1567782

日月光 (ASX.N) 5.21 -0.09 -1.70 785923

矽品精密 (SPIL.O) 4.80 -0.02 -0.41 2897361

和信超媒体 (GIGM.O) 1.14 -0.02 -1.72 166142

友达 (AUO.N) 5.52 +0.31 +5.95 905916

中华电信 (CHT.N) 34.77 +0.06 +0.17 231464

台湾国际航电 (GRMN.O) 30.86 -0.67 -2.12 5806596

香港

中华网 CHINA.O 1.62 -0.16 -8.99 288681

中国移动 (CHL.N) 48.76 +0.02 +0.04 661048

中国联通 (CHU.N) 19.89 +0.04 +0.20 618600

中国电信 (CHA.N) 63.63 -0.52 -0.81 47678

中芯国际 (SMI.N) 2.86 +0.03 +1.06 65855

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 徐文焰

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