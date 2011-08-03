《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 99.87 -1.89 -1.86 6359878
搜狐 (SOHU.O) 79.52 -1.03 -1.28 2791631
网易 (NTES.O) 47.27 -0.28 -0.59 1449270
百度 (BIDU.O) 152.43 -0.49 -0.32 11440292
亚信科技 ASIA.O 14.20 +0.30 +2.16 1177224
侨兴环球电话 XING.O 1.17 -0.04 -3.31 677102
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.16 -0.03 -0.25 3889881
联电 (UMC.N) 2.25 +0.01 +0.45 1567782
日月光 (ASX.N) 5.21 -0.09 -1.70 785923
矽品精密 (SPIL.O) 4.80 -0.02 -0.41 2897361
和信超媒体 (GIGM.O) 1.14 -0.02 -1.72 166142
友达 (AUO.N) 5.52 +0.31 +5.95 905916
中华电信 (CHT.N) 34.77 +0.06 +0.17 231464
台湾国际航电 (GRMN.O) 30.86 -0.67 -2.12 5806596
香港
中华网 CHINA.O 1.62 -0.16 -8.99 288681
中国移动 (CHL.N) 48.76 +0.02 +0.04 661048
中国联通 (CHU.N) 19.89 +0.04 +0.20 618600
中国电信 (CHA.N) 63.63 -0.52 -0.81 47678
中芯国际 (SMI.N) 2.86 +0.03 +1.06 65855
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。