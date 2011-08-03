《欧洲金融焦点》欧盟称市场对欧元区能否解决债务危机抱怀疑态度

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 意大利和西班牙公债收益率测试14年高点
* 欧洲可能不会有新的政策举措
* 贝鲁斯柯尼坚称意大利经济强健,市场判断有误
路透布鲁塞尔/罗马8月3日电---欧盟(EU)周三承认,投资者目前对欧元区能否渡过债务危机抱怀疑态度.而意大利总理贝鲁斯柯尼呼吁采取进一步行动,抵御市场攻击.
欧盟执委会主席巴罗索称,意大利和西班牙公债收益率(殖利率)飙升至14年高点令人深感忧虑,尽管这并未反映出两国的真实状况.
"事实上,债券市场的紧张状况表明,投资者对于欧元区应对不断发展的危机的能力越来越担心."巴罗索在声明中表示.
他敦促成员国的议会加快批准7月21日峰会上达成的危机应对协议,以防止危机从希腊、爱尔兰和葡萄牙蔓延至更大的欧洲经济体.
但巴罗索和欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)都没有提出任何建议,可在近期内采取何种措施以遏制危机.在欧盟就应对债务问题举行紧急峰会後还不到两周,危机就气势汹汹地卷土重来.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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