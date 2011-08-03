版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 06:26 BJT

全球外汇市场8月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月3日(三)

2350 - 日本资本流动数据.

8月4日(四)

-- - 日本央行开始召开为期两天的政策会议.

0900 - 德国6月工业订单.

1100 - 英国央行公布利率决议.

1145 - 欧洲央行公布利率决议.

1230 - 美国劳工部公布7月30日当周初请失业金人数报告.

-- - 美国ICSC 7月连锁店销售报告.

2030 - 美联储(FED)公布一周资产负债表.

2350 - 日本7月外汇储备数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 高琦;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐