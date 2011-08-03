〔人民币汇率〕未来10年人民币不会成为主要储备货币--央行政策委员

路透北京8月3日电---中国央行货币政策委员会委员夏斌周三称,从现在开始的10年内,人民币在全球储备货币中所占比重可能只有3-5%.他的话突显了美元作为一项投资者工具的全球重要性.

此时正值全球对美国经济状况担忧不已之际,夏斌称美元在很长一段时间内仍是重要的储备货币.

夏斌在《中国金融》杂志撰文称,在未来相当长一段时间里,美元将是最重要的全球储备货币.

美国在本周险险避过灾难性的债务违约,带来了可能失去最高债信评级的风险,这令投资者对美元和美国经济的信心受到打击.

夏斌没有详细解释他为何认为人民币CNY=CFXS不会壮大成为一种主要储备货币,但阐明中国政府应坚持目前有管理的浮动汇率机制,隔离经济面临的风险.

他说,未来10年内中国不应实行汇率自由浮动;尽管必须开放资本账户让人民币可兑换,但对资本的管控只能逐步放宽.

"未来八到九年,中国面临经济改革挑战和全球金融不确定性的同时,将被迫继续有管理的浮动汇率机制,"夏斌称.

"汇率改革,资本账户管理和其他国内政策应该良好配合,避免损害到经济稳定."

尚不清楚夏斌的言论是否反映了政府的官方意图.虽然顾问偶尔会担任央行的喉舌,但并非一直如此.(完)