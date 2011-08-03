〔人民币汇率〕未来10年人民币不会成为主要储备货币--央行政策委员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月3日电---中国央行货币政策委员会委员夏斌周三称,从现在开始的10年内,人民币在全球储备货币中所占比重可能只有3-5%.他的话突显了美元作为一项投资者工具的全球重要性.
此时正值全球对美国经济状况担忧不已之际,夏斌称美元在很长一段时间内仍是重要的储备货币.
夏斌在《中国金融》杂志撰文称,在未来相当长一段时间里,美元将是最重要的全球储备货币.
美国在本周险险避过灾难性的债务违约,带来了可能失去最高债信评级的风险,这令投资者对美元和美国经济的信心受到打击.
夏斌没有详细解释他为何认为人民币CNY=CFXS不会壮大成为一种主要储备货币,但阐明中国政府应坚持目前有管理的浮动汇率机制,隔离经济面临的风险.
他说,未来10年内中国不应实行汇率自由浮动;尽管必须开放资本账户让人民币可兑换,但对资本的管控只能逐步放宽.
"未来八到九年,中国面临经济改革挑战和全球金融不确定性的同时,将被迫继续有管理的浮动汇率机制,"夏斌称.
"汇率改革,资本账户管理和其他国内政策应该良好配合,避免损害到经济稳定."
尚不清楚夏斌的言论是否反映了政府的官方意图.虽然顾问偶尔会担任央行的喉舌,但并非一直如此.(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。