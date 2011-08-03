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宏观经济 | 2011年 8月 4日 星期四 06:45 BJT

《美国重要政经日程》--8月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 统计局公布油脂和油品数据.

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.

1230 - 农业部公布一周出口销售报告.

1400 - 房贷美发布一周抵押贷款利率.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存.

1500 - 财政部宣布每周例行的三个月和六个月期国库券标售.

1530 - 财政部标售10天期现金管理国库券.

1800 - Richard Cordray就被提名领导消费者金融保护局(Consumer Financial Protection Bureau)在美国参议院金融委员会作证.

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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