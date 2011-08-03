《美国重要政经日程》--8月4日

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 统计局公布油脂和油品数据.
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.
1230 - 农业部公布一周出口销售报告.
1400 - 房贷美发布一周抵押贷款利率.
1430 - 能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存.
1500 - 财政部宣布每周例行的三个月和六个月期国库券标售.
1530 - 财政部标售10天期现金管理国库券.
1800 - Richard Cordray就被提名领导消费者金融保护局(Consumer Financial Protection Bureau)在美国参议院金融委员会作证.
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。