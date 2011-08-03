〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数止跌回升,但前景依旧低迷

路透伦敦8月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三回升至平盘上方,受助于少量铁矿石运输订单.

经纪商称,继本周公布疲弱的全球制造业和消费支出数据後,市场关注于经济成长进一步放缓的迹象.经济放缓将打压大宗商品的需求.

波罗的海乾散货运价指数升0.56%或7点,至1,260点,终止此前连跌18日的势头.该指数在最近几周中走势不定,今年来已下跌超过25%,并在本周稍早触及逾三个月低点.

围绕全球经济前景的不确定性可能会损害对原材料的需求,而此时干散货运市场本就因为2008年经济动荡之前订购的船只集中交货而陷入挣扎.

"考虑到经济前景疲弱,我们认为干散货运市场经继续表现疲软,短期内不会有翻身机会."美银美林在报告中表示."我们目前预计,干散货运市场在2013/14年度前不会出现实质性的反弹,此後随着船只增长最终停止,需求才有可能追上供给."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬1.49%,日内平均获利小升至9,744美元,连续第五日低于10,000美元关口.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.6%,该型船舶平均获利为11,823美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)