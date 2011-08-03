《美国经济焦点》服务业活动放缓至2010年2月来低位,民间就业增长减慢

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* ISM 7月非制造业指数降至52.7
* 7月ADP民间就业岗位增加11.4万个
* 6月工厂订单下跌0.8%
* 企业7月计划裁员人数激增至16个月高点--Challenger
路透纽约8月3日电---周三公布的数据显示,美国7月服务业增长步伐意外放缓至2010年2月来最慢,民间部门的就业岗位增势也有所放缓.
服务业数据与本周初公布的令人失望的制造业数据一道显示出,美国经济在经历了上半年的脆弱复苏後,下半年反弹的希望渺茫.
法国兴业银行资深经济学家Rudy Narvas表示,"这似乎确认了经济正在走软.这并不意味着衰退的到来,但我们仍要看今後的数据如何--近期的数据不像6月之前那麽亮丽."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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