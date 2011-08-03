《美国经济焦点》服务业活动放缓至2010年2月来低位,民间就业增长减慢

* ISM 7月非制造业指数降至52.7

* 7月ADP民间就业岗位增加11.4万个

* 6月工厂订单下跌0.8%

* 企业7月计划裁员人数激增至16个月高点--Challenger

路透纽约8月3日电---周三公布的数据显示,美国7月服务业增长步伐意外放缓至2010年2月来最慢,民间部门的就业岗位增势也有所放缓.

服务业数据与本周初公布的令人失望的制造业数据一道显示出,美国经济在经历了上半年的脆弱复苏後,下半年反弹的希望渺茫.

法国兴业银行资深经济学家Rudy Narvas表示,"这似乎确认了经济正在走软.这并不意味着衰退的到来,但我们仍要看今後的数据如何--近期的数据不像6月之前那麽亮丽."