中国称对欧元区和欧元保持信心

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月3日电---中国外交部长杨洁篪周三对欧元区债务危机扩大表示担忧，但也试图提高对欧洲努力解决问题的信心。
杨洁篪表示：“当前，欧洲主权债务问题仍在发展。一些国家金融市场持续动荡，债务风险依然十分突出。”
欧元区第三大经济体意大利目前因公共债务庞大，陷入债务危机，外界担忧这可能导致欧元区债务危机扩大，为帮助希腊等小国的紧急援助计划不再适用。
外界对意大利公债的担忧，推高该国债券收益率达到多年来最高水平，意大利财政官员周二举行紧急会议。他们随後发表声明称其金融体系稳固。
杨洁篪称：“中国高度关注主权债务问题对欧洲经济、社会发展带来的冲击，支持欧盟和国际货币基金组织采取积极措施稳定形势、恢复发展。”
但正在阿尔巴尼亚访问的杨洁篪在回复该国媒体书面采访中也试图打消上述担忧。中国外交部官网发布了杨洁篪回复采访的全文。
中国重申对欧元和欧洲处理债务危机的信心。
杨洁篪称：“中国作为国际金融市场负责任的投资者，对欧元区和欧元一直保持信心，一直将欧洲金融市场作为中国主要投资市场之一。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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