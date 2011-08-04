北京和雅加达的写字楼租金涨幅居亚洲之最

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月3日电---房地产咨询公司仲量联行(Jones Lang Lasalle)(JLL.N)表示，因供需关系紧张且企业的强力发展抬高价格，北京和印尼首都雅加达的写字楼租金第二季度环比增长约15%，在27个亚洲市场中是提升最快的。
仲量联行在季度报告中称，另有13个城市的写字楼租金在第二季度也出现上涨，但其他市场的租金未有变动或略有下降。以日本东京为例，因受海啸和核危机影响，东京的写字楼租金环比下降了0.4%。
仲量联行亚太区市场负责人Jeremy Sheldon表示，往前看，因跨国公司，特别是金融类跨国公司受全球经济缓慢发展的影响会削减成本，他认为写字楼租金的火爆涨势会在年底前冷却下来。
仲量联行表示，纵观整个亚太地区，第二季度的资本价值平均季度增长率放缓至2.4%，而第一季度的增幅为3.1%。
仲量联行亚洲资本市场负责人Stuart Crow表示：“经历了过去3-4年的巨大波动後，价格增幅和交易量正开始趋于稳定，但这并不必然是件坏事。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。