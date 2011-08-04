北京和雅加达的写字楼租金涨幅居亚洲之最

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月3日电---房地产咨询公司仲量联行(Jones Lang Lasalle)(JLL.N)表示，因供需关系紧张且企业的强力发展抬高价格，北京和印尼首都雅加达的写字楼租金第二季度环比增长约15%，在27个亚洲市场中是提升最快的。

仲量联行在季度报告中称，另有13个城市的写字楼租金在第二季度也出现上涨，但其他市场的租金未有变动或略有下降。以日本东京为例，因受海啸和核危机影响，东京的写字楼租金环比下降了0.4%。

仲量联行亚太区市场负责人Jeremy Sheldon表示，往前看，因跨国公司，特别是金融类跨国公司受全球经济缓慢发展的影响会削减成本，他认为写字楼租金的火爆涨势会在年底前冷却下来。

仲量联行表示，纵观整个亚太地区，第二季度的资本价值平均季度增长率放缓至2.4%，而第一季度的增幅为3.1%。

仲量联行亚洲资本市场负责人Stuart Crow表示：“经历了过去3-4年的巨大波动後，价格增幅和交易量正开始趋于稳定，但这并不必然是件坏事。”（完）