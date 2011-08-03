《美债周四展望》美国经济疲软迹象强化QE3预期,推动公债价格上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国经济走疲迹象令第三轮量化宽松(QE3)预期升温
* 30年期美债价格录得2008年末以来最大五日涨幅
* 美国近期达成的债务协议打消了出台财政刺激政策的可能
路透纽约8月3日电---美国经济表现不佳的迹象令市场愈发揣测,美国联邦储备理事会(FED,美联储)将考虑实施新一轮公债购买计划.这种预期推动美国公债市场大幅上涨.
30年期公债领涨,收益率(殖利率)录得2008年12月以来的最大五日跌幅,当时正值全球信贷危机.
30年期公债收益率周三收于3.90%,为去年10月以来的最低位,因为情绪紧张的投资者撤离股市,涌入债市.
"部分是因为市场担心美国经济正在下滑,"Thomas Roth在论及近期债市大涨的原因时表示.他是三菱日联证券(美国)驻纽约的美国公债交易部常务董事.
一种观点正日渐升温,即美联储将采取行动防止经济衰退.美联储的一个选项是,购买更多的30年期公债,以降低长期利率,刺激投资和支出.
"他们的手段已快用尽.这是最後的办法之一."Roth称.
上周美联储主席贝南克向国会表示,购买更多的证券,或买入较长期的公债,是美联储仍拥有的可用来扶助美国经济的几种工具.
部分分析师警告称,若美联储采行更多的刺激政策,将进一步打压美元,而美元走软可能会推高原油和其他大宗商品的价格,从而引燃通胀.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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