《美债周四展望》美国经济疲软迹象强化QE3预期,推动公债价格上涨

* 美国经济走疲迹象令第三轮量化宽松(QE3)预期升温

* 30年期美债价格录得2008年末以来最大五日涨幅

* 美国近期达成的债务协议打消了出台财政刺激政策的可能

路透纽约8月3日电---美国经济表现不佳的迹象令市场愈发揣测,美国联邦储备理事会(FED,美联储)将考虑实施新一轮公债购买计划.这种预期推动美国公债市场大幅上涨.

30年期公债领涨,收益率(殖利率)录得2008年12月以来的最大五日跌幅,当时正值全球信贷危机.

30年期公债收益率周三收于3.90%,为去年10月以来的最低位,因为情绪紧张的投资者撤离股市,涌入债市.

"部分是因为市场担心美国经济正在下滑,"Thomas Roth在论及近期债市大涨的原因时表示.他是三菱日联证券(美国)驻纽约的美国公债交易部常务董事.

一种观点正日渐升温,即美联储将采取行动防止经济衰退.美联储的一个选项是,购买更多的30年期公债,以降低长期利率,刺激投资和支出.

"他们的手段已快用尽.这是最後的办法之一."Roth称.

上周美联储主席贝南克向国会表示,购买更多的证券,或买入较长期的公债,是美联储仍拥有的可用来扶助美国经济的几种工具.