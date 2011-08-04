美国与加拿大经济指标预测--8月4日-8月11日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月4日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月1日当周-------------------------------
8月4日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月30日当周 40.5 39.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.375
续请失业金人数(万人) 7月23日当周 369.8 370.3
-- 美国ICSC连锁店销售(较上月) 7月 -- +6.9%
8月5日(五)
1100 加拿大失业率 7月 7.4% 7.4%
就业岗位变化(万个) 增加1.5 增加2.84
1230 加拿大建筑许可 6月 -5.0% +20.9%
1230 美国非农就业岗位变动(万个) 7月 增加8.5 增加1.8
制造业就业岗位变动(万个) 增加1.1 增加0.6
整体民间产业就业岗位变动(万个) 增加11.5 增加5.7
失业率 9.2% 9.2%
平均时薪 +0.2% 持平
每周平均工时(小时) 34.3 34.3
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 60.2 68.2
Ivey经季节调整PMI 59.4 59.9
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 7月29日当周 -- 127.6
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加50 增加50.8
-----------------------------------8月8日当周-------------------------------
8月8日(一)
1400 美国就业指数 7月 -- 100.0
8月9日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月6日当周 -- -0.3%
1215 加拿大房屋开工(万户) 7月 -- 19.74
1230 美国生产率环比年率 第二季初值 -0.3% +1.8%
单位劳工成本 +1.8% +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月6日当周 -- +4.5%
1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 41.4
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 维持利率不变 0-0.25%
8月10日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月5日当周 -- 565.3
再融资指数 -- 2,780.5
1400 美国趸售(批发)库存 6月 +1.0% +1.8%
趸售销售 持平 -0.2%
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 -- 赤字430.8
8月11日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月6日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 7月30日当周 -- --
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差476 逆差502.3
1230 加拿大新屋价格 6月 -- +0.4%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 -- 逆差8.14 (完)
--编译 杜明霞;审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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