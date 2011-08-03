更正:〔美国FED〕前副主席科恩称,联储可能需认真考虑进一步放松政策

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:因译文有误,标题和内文第一段中科恩应为美联储"前副主席",非"副主席")
路透华盛顿8月3日电---美国联邦储备理事会(FED)前副主席科恩周三表示,若经济弱化程度超出预估且基础通胀下滑,联储可能需要认真考虑进一步放松政策.
"我当然希望权衡联储提出的所有可能选项的有利与不利方面,"科恩接受电话采访时称.
美联储主席贝南克已经表示,如果联储认为有必要进一步支持经济,可能强化其低利率承诺,延长所持有资产的期限,或者买入更多债券.
交易商称,股市在午後中段上扬,此前华尔街日报网络版发表一篇文章,称科恩和美联储前货币事务主管Brian Madigan对买入更多债券以刺激疲弱经济表示支持.
据报导,Madigan和科恩称,只有当通胀从近期高位放缓,且经济表现仍然不佳时,联储才应考虑第三轮债券购买计划.(完)
--编译 徐文焰;审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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