〔欧洲金融〕希腊财长称,希望10月前完成欧盟新援助协议的所有程序

路透雅典8月3日电---希腊财政部长Evangelos Venizelos周三表示,该国希望在10月初之前完成新援助协议的所有程序.该协议内容包含与民间债权人债务的以新换旧.

欧元区领导人在7月紧急峰会上同意了针对希腊的第二轮援助,以避免该国破产.银行业承诺将通过债券互换来贡献部分力量,但多数细节仍待商榷.

"事关巨大,需要合作的国家、银行与评级机构非常之多.我们预计这些工作会在10月初前完成.""Venizelos表示,未提供更多细节.

希腊官员之前表示,计划8月开始实施债券以新换旧,争取尽快完成,但尚未说明,何时将正式申请欧元区领导人达成的1,090亿欧元新援助.

希腊银行业预计债券交换将于9月前完成.

国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Antonio Borges周三呼吁,希腊与民间债权人尽快就债券交换完成磋商,称这是希腊缓解现金压力所必需的.

据国际金融协会(IIF)预估,持有2020年到期希腊债券的民间债权人中,约90%将参与债券互换计划.

民间债权人已同意承担21%的债券减值,作为对希腊援助计划370亿欧元贡献的一个部分.

希腊财长称,该国银行业将全面参与债券交换,只有两家国有银行可能例外--ATEbankAGBr.AT与Hellenic Postbank (GPSr.AT),因为对它们的身份规定可能造成难题.

他并称,希腊有望在2014年重返债券市场,与IIF高层Charles Dallara看法一致.

财长Venizelos称,希腊仍在与芬兰开展艰难协商.芬兰一再坚持,希腊必须对其根据援助计划所接受的贷款提供详细的担保.(完)