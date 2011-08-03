〔货币市场〕欧洲银行筹集美元难度加大,转向外汇市场融资

路透纽约8月3日电---欧洲银行正为筹集美元而头疼,因为对于欧洲债务危机可能扩大的担忧令美国投资者不愿贷出资金.

对于意大利和西班牙这两个欧元区第三和第四大经济体金融稳固性的疑虑,损及银行筹集美元融资的能力.分析师周三称,鲜有美国货币市场基金和其他买家光顾欧洲银行的商业票据,存单和短期证券.

许多欧洲银行赖于获得短期美元的银行间拆放款市场萎缩,推动美元指标三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三升至近三个月最高水准.

分析师称,过去24小时中,有迹象显示至少一线银行愿意以较一周前更高的利率在彼此间拆借美元.

由于传统的美元筹资渠道干涸,欧洲银行转向借款成本更高的外汇市场.

欧元/美元交叉货币市场上,三个月交叉货币利率互换EURCBS3M=ICAP四天来首次下跌,报61基点.周二报62基点,为12月底以来最高.

虽然欧洲银行争相吸纳美元令外汇和Libor市场吃紧,但美国公债和回购协议市场浮现市况恢复正常的讯号.

国库券和回购利率接近美国主权债务违约利率致使其蹿升之前的水平.

公债支持的隔夜回购利率USONRP=报9个基点,低于周二尾盘的22基点.四周期美国国库券US1MT=RR收益率周三返回近零水准,分析师指对于欧元区债务危机的担忧重燃,引发对超短期美国公债的避险买盘.(完)

--编译 吴云凌;审校 隋芬

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