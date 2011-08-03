〔香港新股〕新华人寿9月初聆讯,中信证券仍计划8月18日聆讯--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国大型全国性保险公司--新华人寿保险将于9月初聆讯，在内地和香港同时上市，募集资金共约40亿美元。
美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德银(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)八家投行负责新华人寿H股发行事宜；而中金和瑞银证券获委任负责A股上市交易。
而中信证券(600030.SS)目前仍计划于8月18日参加香港上市聆讯。据闻，该公司一旦获得批准，将立即启动20亿美元的上市交易。
中信国际、建银国际和工银国际为中信证券的联席保荐人，并与中银国际和交银国际一起任联席簿记管理人；美银美林、法国里昂证券、汇丰和摩根士丹利(MS.N)任国际协调人（International co-ordinator）。
此外，内地铁矿企业中大矿业计划于8月底聆讯，募集资金4-5亿美元。建银国际和汇丰负责安排该发行。(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。