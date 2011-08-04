泰国出口商购买越南稻米出口中国

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷8月3日电---泰国稻米出口商周三称，因国内稻米价格较高，部分泰国稻米出口商购买越南稻米，以实现对中国的出口承诺。
泰国稻米出口商协会（Thai Rice Exporters Association）荣誉会长Chookiat Ophaswongse称：“越南和泰国稻米的价格差距足够大，值得投资，尤其是中国买家出价很高的香米。”
他预计，泰国出口商购购买了约6,000吨越南香米，直接发货给中国的买家。
出口商称，越南香米报价约为每吨650-670美元，而泰国香米是每吨1,000美元。
Chookiat称：“因为越南香米年产量较小，所以泰国购买量并不大。但与越南合作商谈判後，他们称，农民正在增加更多香米品种，以高价卖出。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。