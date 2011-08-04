泰国出口商购买越南稻米出口中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷8月3日电---泰国稻米出口商周三称，因国内稻米价格较高，部分泰国稻米出口商购买越南稻米，以实现对中国的出口承诺。

泰国稻米出口商协会（Thai Rice Exporters Association）荣誉会长Chookiat Ophaswongse称：“越南和泰国稻米的价格差距足够大，值得投资，尤其是中国买家出价很高的香米。”

他预计，泰国出口商购购买了约6,000吨越南香米，直接发货给中国的买家。

出口商称，越南香米报价约为每吨650-670美元，而泰国香米是每吨1,000美元。

Chookiat称：“因为越南香米年产量较小，所以泰国购买量并不大。但与越南合作商谈判後，他们称，农民正在增加更多香米品种，以高价卖出。”（完）