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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--8月4日****

路透8月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1000 德国工业订单(较前月) 6月 -0.5% +1.8%

1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%

1145 欧洲央行利率决议 8月 1.50% 1.50%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月30日当周 40.5 39.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.375

续请失业金人数(万人) 7月23日当周 369.8 370.3

-- 美国ICSC连锁店销售(较上月) 7月 -- +6.9%

附:主要国家8月3日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月3日(三)

0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -0.1% +0.3%

0130 澳洲实质零售销售(较前季) 第二季 +0.3% +0.3%

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 顺差20.52 顺差22

进口 24.353 --

出口 26.405 --

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 7月 48.6 47.0

0748 法国CDAF服务业PMI 7月 54.2 54.2

0748 法国Markit综合PMI 7月 53.2 --

0753 德国Markit服务业PMI 7月 52.9 52.9

0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 51.6 51.4

综合PMI 51.1 50.8

0828 英国CIPS服务业PMI 7月 55.4 53.2

0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 +0.9% +0.5%

(较上年同期) -0.4% -1.0%

1100 美国抵押贷款市场指数 7月29日当周 +7.1% --

再融资指数 +7.8% --

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(人) 7月 +60.3% --

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 增加11 增加10

1400 美国ISM非制造业指数 7月 52.7 53.6

1400 美国工厂订单 6月 -0.8% -0.7%

耐久财(耐用品)订单 -1.9% --

扣除运输的耐久财订单 +0.1% --

扣除国防的耐久财订单 -0.7% --

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -- (完)

--整理 隋芬/田建华;审校 吴云凌

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