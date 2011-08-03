主要国家经济指标预测--8月4日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1000 德国工业订单(较前月) 6月 -0.5% +1.8%
1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%
1145 欧洲央行利率决议 8月 1.50% 1.50%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月30日当周 40.5 39.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.375
续请失业金人数(万人) 7月23日当周 369.8 370.3
-- 美国ICSC连锁店销售(较上月) 7月 -- +6.9%
附:主要国家8月3日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月3日(三)
0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -0.1% +0.3%
0130 澳洲实质零售销售(较前季) 第二季 +0.3% +0.3%
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 顺差20.52 顺差22
进口 24.353 --
出口 26.405 --
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 7月 48.6 47.0
0748 法国CDAF服务业PMI 7月 54.2 54.2
0748 法国Markit综合PMI 7月 53.2 --
0753 德国Markit服务业PMI 7月 52.9 52.9
0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 51.6 51.4
综合PMI 51.1 50.8
0828 英国CIPS服务业PMI 7月 55.4 53.2
0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 +0.9% +0.5%
(较上年同期) -0.4% -1.0%
1100 美国抵押贷款市场指数 7月29日当周 +7.1% --
再融资指数 +7.8% --
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(人) 7月 +60.3% --
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 增加11 增加10
1400 美国ISM非制造业指数 7月 52.7 53.6
1400 美国工厂订单 6月 -0.8% -0.7%
耐久财(耐用品)订单 -1.9% --
扣除运输的耐久财订单 +0.1% --
扣除国防的耐久财订单 -0.7% --
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -- (完)
--整理 隋芬/田建华;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。