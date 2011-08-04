〔金砖国家〕8月3日股汇市收盘纵览

路透8月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月3日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌24.38点或2.16%,报1,102.59点.

中国股市:沪综指周三微幅收跌并创六周收盘新低.隔夜美股大跌一度引发股指低开,但因当前套牢盘较多令市场自身杀跌动能不足,大盘逐波回升缩减跌幅,市场整体在下周重要经济数据公布前保持谨慎.沪综指.SSEC收报2,678.485点,跌0.774点,或0.03%.[.SSCN]

香港股市:爆量重挫,连续第二日收跌,美国周二公布更多疲软数据,加深全球经济成长疑虑.恒生指数.HSI收挫1.91%,至21,992.72点,恒生国企指数.HSCE挫低2.21%,至12,007.1点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收涨.尽管人民币中间价下跌一度令即期汇价走跌,但瑞士央行意外抑制瑞郎急升举措,令国际欧元获动力,牵引境内人民币即期汇价在午盘後快速拉升.[CNY/CN][ID:nCN1873303]

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印度股市:创近六周最低收位,受围绕全球经济下滑的忧虑所拖累.美国最後一刻通过提高债务上限议案,从而避免了违约,投资者关注焦点亦因此转向该议案对经济成长的影响.指标BSE指数.BSESN收低0.94%,或169.34点至17,940.55点,为6月23日来最低收位.当日20支成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比连续第二个交易日走软,受全球股市疲弱打压,但欧元回弹扶助卢比收复大部分失地.卢比兑美元INR=D2收报44.31/32,较周二收盘价44.27/28下滑,但自盘中低点44.4050反弹.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,901.730点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低3.73%,报986.60点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.29%,报27.8800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.77%,报39.8600.

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巴西股市:拉美股市重挫,巴西股市触及23个月低点,因投资者担心主要经济体成长放缓亦将拖累拉美经济.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌2.26%至56,017.22点,创2009年9月初来最低点.[ID:nN1E7721V2]

巴西汇市:拉美货币兑美元涨跌互现,因该地区相对较高的回报,抑制了对美国经济成长疲弱及欧债危机将损及全球经济增长的担忧.雷亚尔兑美元BRBY收高0.05%至1.5595/10.[ID:nN1E7721RX]

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南非股市:跌至逾五周最低,Kumba Iron Ore跌幅居前.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低1.21%,至27,189.81点,为2010年6月24日来最低.综合指数.JALSH跌1.14%,报30,520.43点.[.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元脱离稍早低点,但仍易受到欧债问题进展及美国经济问题的影响.1614GMT,兰特兑美元ZAR=D3交投于6.7485,上涨0.76%,稍早曾触及日低6.8440.但交易商说,全球不确定性将限制其涨幅.[.JALSH](完)