〔拉美经济〕IMF称巴西经济有过热迹象,需大范围推行宏观审慎措施

路透巴西圣保罗8月3日电---国际货币基金组织(IMF)周三表示,虽然拉美最大经济体--巴西的经济展望整体看好,但正显露过热迹象,并称需要一套精确的政策组合来应对.

IMF在对巴西的年度评估中敦促该国决策者大力压缩公共支出,以在不进一步上调本已处于高位的利率的前提下遏制通胀.

IMF亦指出,尽管有迹象表明巴西财务状况依然稳健,但"虑及信贷增速及对外部借款的持续依赖,仍需对金融风险保持高度警惕."

IMF重申巴西2011年国内生产总值(GDP)预计增长4.1%,今年消费者物价指数(CPI)料增加6.3%,接近政策的上限目标.

通胀问题一直是巴西总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)的一个主要忧虑,因为这可能会弱化她在其主要支持者--低收入选民中的政治影响力.

7月CPI较上年同期上升6.75%,突破了巴西央行自4月以来4.5%加减两个百分点的通胀率目标区间的上限.

在这种情势下,Alexandre Tombini出任央行总裁後的每次政策会议上均作出加息决定,今年迄今已加息五次.

巴西当前12.50%的指标利率水平是主要经济体中最高的.

巴西总统迪尔玛・罗塞夫誓言要削减约300亿美元的预算,以在不过分依赖升息的前提下,帮助经济降温.分析师谈到,巨大的公共支出规模令央行承受更大的调整利率压力来维持经济平衡.

为稳定金融系统,巴西央行及政府亦加大了对宏观审慎措施的使用力度,例如提高银行的存款准备金比例.

根据评估报告,部分IMF官员提及"可能需要在更大的范围内推行宏观审慎措施,以发挥其作用".

IMF认同巴西对本币升值的忧虑,并称该国对资本流动的管理措施是"恰当的."

巴西雷亚尔兑美元BRBY今年迄今已累计上扬约6%,上周创下12年高位,促使巴西政府对外汇衍生品交易征税.

本币强势一直是工业企业的一个心头大患.若本币持续升值,大量进口产品就会冲击本土工业.周二公布的数据显示,巴西6月工业生产减少1.6%,降幅超预期.分析师将此归咎于汇率等因素.(完)