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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 07:46 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,因穆斯林斋月期间需求料将攀升

路透雅加达8月3日电---马来西亚棕榈油期货周三收高,受农产品市场涨势提振,且穆斯林斋月期间需求预计将上升,但涨幅受到全球经济忧虑限制.

指标10月棕榈油期约KPOc3收高0.7%,报每吨3,136马币(林吉特),盘中一度上探3,144马币,为7月22日来高点.

成交量为9,607口,周二为11,213口.

一位吉隆坡的交易员表示,"斋月即将到来,产量将会下降,需求将大幅上升."

本周指标棕榈油价格亦受到出口增加的支撑.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

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