〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,因穆斯林斋月期间需求料将攀升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达8月3日电---马来西亚棕榈油期货周三收高,受农产品市场涨势提振,且穆斯林斋月期间需求预计将上升,但涨幅受到全球经济忧虑限制.
指标10月棕榈油期约KPOc3收高0.7%,报每吨3,136马币(林吉特),盘中一度上探3,144马币,为7月22日来高点.
成交量为9,607口,周二为11,213口.
一位吉隆坡的交易员表示,"斋月即将到来,产量将会下降,需求将大幅上升."
本周指标棕榈油价格亦受到出口增加的支撑.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。