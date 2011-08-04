〔中国经济〕用货币政策多种工具控通胀,但要注意其利弊和影响--金融时报

路透北京8月4日电---中国央行主办的金融时报称,下半年国内通胀预期依然较强,作为调节总需求的重要手段,货币政策工具箱中有多种工具可以应对通货膨胀,但要注意每种工具的利弊和相互影响.

金融时报刊登的评论员文章称,只有注意数量型和价格型手段相结合,注意传统手段与宏观审慎政策相结合,才能发挥好综合效应.

"运用利率工具也要更加关注国际因素的制约及其对扩大消费等带来的影响."文章称.

评论员认为,目前来看,过去两年投放的货币造成目前货币条件仍然宽松,要用好存款准备金率和公开市场操作,进一步管理好银行体系流动性.

文章称,在当前日益开放的环境下,浮动汇率具有"自动稳定器"的功能,增强人民币汇率弹性,可以在一定程度上抑制输入型通胀的影响.

央行此前称,要坚持把稳物价作为宏调首要任务,综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合,保持合理的社会融资规模和节奏,并继续增强人民币汇率弹性.

中国政府年初设定的居民消费价格指数(CPI)目标为4%,而上半年CPI同比涨幅达5.4%.为了控通胀,央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率;目前一年期存款基准利率为3.50%.(完)