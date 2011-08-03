〔东京汇市〕欧元盘初上扬,但欧债危机和全球经济疑虑可能限制升幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2342GMT---欧元周四在亚洲交易时段盘初走升,因美元受到新一轮量化宽松(QE3)传言以及新出炉数据令人失望的打击.
欧元/美元EUR=回升至1.4354美元,此前一度触及两周低点1.4125.挥之不去的欧洲主权债务危机和对全球经济增长的疑虑可能会限制欧元涨幅.
欧洲央行(ECB)今日稍晚将开会,越来越多的人预期,该央行将继续买入欧洲公债,或至少表达出这种意愿.
欧元/瑞郎EURCHF=R脱离1.7686瑞郎的纪录低位,此前瑞士央行令人意外的降息举措引发大量的欧元空头回补.欧元最新报1.1057.
美元/瑞郎CHF=亦脱离纪录低位0.7608瑞郎,最新报0.7700.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。