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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 07:54 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初上扬,但欧债危机和全球经济疑虑可能限制升幅

2342GMT---欧元周四在亚洲交易时段盘初走升,因美元受到新一轮量化宽松(QE3)传言以及新出炉数据令人失望的打击.

欧元/美元EUR=回升至1.4354美元,此前一度触及两周低点1.4125.挥之不去的欧洲主权债务危机和对全球经济增长的疑虑可能会限制欧元涨幅.

欧洲央行(ECB)今日稍晚将开会,越来越多的人预期,该央行将继续买入欧洲公债,或至少表达出这种意愿.

欧元/瑞郎EURCHF=R脱离1.7686瑞郎的纪录低位,此前瑞士央行令人意外的降息举措引发大量的欧元空头回补.欧元最新报1.1057.

美元/瑞郎CHF=亦脱离纪录低位0.7608瑞郎,最新报0.7700.

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