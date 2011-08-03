《中国报摘》--中国证券报8月4日

* 头版头条:

--中国人民银行行长周小川就美国国会参众两院通过2011年预算控制法案表示,希望美国妥善处理债务问题,中国的外储管理将继续坚持多元化投资.

* 其他:

--消息人士透露,国税总局正研究相关政策,把创投企业的税收优惠标准适当放宽.创投企业投资符合一定条件但不一定是高新技术企业的未上市中小企业,就可以给予税收优惠.

--区域经济近期有望再迎利好.记者综合媒体报导及权威人士消息,有关部门已将珠海横琴开发政策上报国务院,近期有望获批.

--国土资源部数据显示,二季度全国105个重点监测城市地价总水平为3,000元人民币/平方米,环比上涨1.9%,涨幅比上季度回落0.3个百分点.

--从环保部获悉,今後五年,环保部将陆续制定或修订包括钢铁、医药等工业废水,以及海洋石油开发工业含油污水等一系列领域的污染物排放标准.

--业内人士表示,提高节能车的界定门槛是必然趋势,目前的小排量车中,至少有10%今後将不再符合"节能"标准,新政有望于今年四季度出台.

--工信部发布数据称,上半年中国电解铝产量增幅回落,且维持较低价位,部分企业经营困难,预计全年电解铝产量达到1,800万吨左右,增幅为13%.

--据深交所相关负责人表示,易方达创业板上市交易基金(ETF)已经获批,并拟于8月15日发行.此外,嘉实信用债基金也已获得证监会批准,将于近期发行.

--云南省昆明市政府与汇力北信(有限合伙)私募基金签署协议,後者首期将投资40亿元用于该市保障房工程,为国内首只专门进行保障房及配套工程建设投资的私募股权基金.

--首开股份(600376.SS)公告,公司拟发行非公开定向债务融资工具,金额50亿元,期限一年以上,募集资金用于公司保障性住房项目建设.(完)

--整理 周晓峰; 审校 黄凯