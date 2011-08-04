〔意大利政经〕总理贝鲁斯柯尼誓言将推进改革,但未能提出具体举措

路透罗马8月3日电---意大利总理贝鲁斯柯尼周三表示,一定要加大推进经济改革,他并呼吁采取广泛努力来应对市场动荡.振荡的市况已经危及意大利,该国恐陷入像希腊一样的金融危机.

"意大利无论从经济还是财政角度看,都是坚稳的.在各种困难时期,我们都知道如何团结一致共渡难关."贝鲁斯柯尼在议会的讲话中表示,"政府和议会将行动起来,我希望基于广泛的政治和社会共识,我们将对抗任何威胁意大利金融稳定的事件.今日的情况更是如此,我们需要团结起来."

不过在分析师看来,贝鲁斯柯尼的此番演讲并未提供多少有用的细节.

意大利上个月通过了480亿欧元的财政撙节计划,旨在帮助政府到2014年时恢复预算平衡,并控制意大利庞大的公共债务.然而,该计划未能平复市场恐慌.

市场忧虑集中于该计划中的大部分减支和增税举措都要等到下一次大选之後才生效,而且不会对意大利一直以来就疲弱的经济起到多少刺激作用.意大利的下一次大选将在2013年举行.

贝鲁斯柯尼因丑闻缠身,在过去数周里大都保持沉默,推迟了其向下议院发表演说的时间,等到米兰交易所闭市才讲话.但他这次的演讲未能就改革或减赤问题提出什麽明确的方案计划.

贝鲁斯柯尼将于周四会见雇主团体和工会,试图制定出一份刺激经济的计划.(完)