〔企业结盟〕媒体称日立和三菱重工业开始合并谈判,但双方都出面否认

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月4日电---据媒体报导,日本最大的工业电子公司日立制作所(6501.T)和该国领先的重型机械制造商三菱重工业(7011.T)可能合并,组建成全球最大的基础设施公司之一,两家公司营收总和超过1,500亿美元.
日经新闻报导称,日本福岛核电站危机之後,核能的全球前景暗淡,以及日圆强劲侵蚀获利,促使两家公司进行合并谈判,目标是2013年组成一家新公司,联合双方的基础设施和其他核心业务.这两家公司都有核反应堆建造业务.
日立表示,公司将与三菱重工业合并的报导不实.
三菱重工业亦表示,没有与日立合并的计划.(完)
--编译 杜明霞;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。