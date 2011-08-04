〔企业结盟〕媒体称日立和三菱重工业开始合并谈判,但双方都出面否认

路透东京8月4日电---据媒体报导,日本最大的工业电子公司日立制作所(6501.T)和该国领先的重型机械制造商三菱重工业(7011.T)可能合并,组建成全球最大的基础设施公司之一,两家公司营收总和超过1,500亿美元.

日经新闻报导称,日本福岛核电站危机之後,核能的全球前景暗淡,以及日圆强劲侵蚀获利,促使两家公司进行合并谈判,目标是2013年组成一家新公司,联合双方的基础设施和其他核心业务.这两家公司都有核反应堆建造业务.

日立表示,公司将与三菱重工业合并的报导不实.

三菱重工业亦表示,没有与日立合并的计划.(完)